“确诊者激增”，两周内增加了4倍……韩国政府：“研究像流感一样管理的方案”. February. 05, 2022 07:16. by 赵健熙记者、金素英记者 becom@donga.com,ksy@donga.com. 韩国政府4日表示，将研究将新冠病毒感染症像季节性流感一样进行管理的方案。这是新冠疫情发生2年多来，政府首次正式提及“流感防疫”的可能性。因为随着与现有新冠病毒相比致命率相对较低的“奥密克戎变异”的流行，即使确诊患者剧增，重症人数和病床启动率也很稳定。也有人指出，在欧密克戎流行还没有达到顶点的情况下，政府草率地发出了乐观的信息。 中央灾难安全对策本部当天在报道参考资料中表示：“今后将正式讨论转换为类似于季节性流感的日常防疫医疗体系的可能性。”也就是说，即使今后确诊患者增加，只要病床等医疗体系的余力和致命率等保持稳定，就会放宽防疫措施等，重新推进恢复日常生活。中央灾难安全对策本部第一控制官李基一（音）表示：“将最大限度地不加强保持社交距离，应对此次流行。” 但是，现行保持社交距离（私人聚会6名，营业限制晚上9点）将延长两周至20日。这是因为，截至4日零时，国内单日新增新冠确诊患者27443人，两周内增至近4倍，出现了确诊患者剧增的局面。受春节长假移动的影响，截至5日零时，预计确诊患者将超过3万人。国务总理金富谦表示，“如果认为防疫情况是可以管理的，那么即使是在本月20日之前，也会调整（保持社交距离）”，提到了提前缓解防疫措施的可能性。 政府决定从7日开始在全国实施所谓的“自我流行病学调查”。其方式是，确诊患者不经过流行病学调查官，直接在保健所网站等输入个人资料、基础疾病、同居方式。4日居家治疗患者人数自新冠疫情出现以来首次超过10万人，这是为了防止因确诊患者剧增而导致保健所业务瘫痪而采取的措施。从7日开始，50岁以上的人如果患有高血压、糖尿病、肥胖等基础疾病，也可以得到口服新冠治疗剂“帕克斯洛韦德”。现在只有60岁以上的人才能开处方。

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