冒死直谏. February. 04, 2022 07:46. . 当唐宪宗试图把佛祖舍利迎进宫廷内时，身为刑部侍郎的诗人却极力反对，并为此呈上表文。诗人还举出历史事例反驳了信奉佛教对国运和帝王的寿命也会产生恶劣影响的事实。虽然是儒家盟主的勇气，但无视皇室根深蒂固的崇佛传统的结果却非常惨淡。皇帝当天把他贬为“南荒蛮夷之地”的广东地区潮州刺史。但幸运的是虽然最初被判处死刑，但幸得左仆射裴度等求情，只是被贬为潮州刺史。 皇帝一纸令下，诗人不得不马上前往被贬地。离开长安来到蓝关（蓝田关）时，被山脊上的云层遮住，再也看不到故乡长安，被雪覆盖的关卡挡住了前进的道路。这时侄孙辈亲属韩湘来到了这里。也就是说，将伴随艰难的旅程。但熟悉亚热带风土病的诗人想起了“瘴气弥漫的江流边”，仿佛临死一样陷入了绝望之中。当初诗人以“如果佛祖真的灵验，即使给我的身体带来灾难也要承受”的悲壮觉悟直谏，但因皇帝赐予的“灾难”而沮丧，只好跪下。后来遇到大赦天下，宪宗把诗人调到江西任刺史，次年回到长安任国子监祭酒。由此大儒的冒死直谏成为历史的佳话。成均馆大学名誉教授 原文：《左迁至蓝关示侄孙湘》韩愈〔唐代〕一封朝奏九重天，夕贬潮阳路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年！云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边。

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