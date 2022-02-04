拜登：“向东欧增派3000名最精锐美军”. February. 04, 2022 07:47. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、巴黎=常驻记者 金润宗 weappon@donga.com、zozo@donga.com. 美国总统拜登当地时间2日宣布，为防范俄罗斯入侵乌克兰，将在波兰和罗马尼亚等东欧地区部署由最精锐的空降部队和快速装甲部队组成的3000名美军。在俄罗斯总统普京提及战争可能性后，拜登立即用派遣美军进行反击，美俄之间的武力对峙全面展开。 美国国防部发言人约翰·柯比当天表示：“拜登总统明确表示，如果欧洲的安全、稳定的威胁加大，美国将予以应对，”“美国为了应对紧急事态，计划近期向罗马尼亚、波兰和德国派遣兵力。” 由此，美国将把部署在驻德国美军基地的1000名快速装甲部队转移到罗马尼亚。他们计划与目前驻扎在罗马尼亚的900名美军会合，应对俄罗斯军队的进攻。另外，美国还决定把驻扎在北卡罗来纳州陆军基地布拉格堡的第82空降师等2000名兵力转移到波兰（1700名）和德国（300名）。第82空降师被认为是投入海湾战争和伊拉克战争等美国主要战争的美军最精锐部队。 据国际文传电讯社报道，俄罗斯副外长亚历山大·格鲁西科对此表示强烈反对，认为“这一破坏性措施只会助长军事紧张局势，缩小政治决定的余地。”

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