《现在我们校园》一公开就登顶Netflix全球收视冠军. February. 03, 2022 07:44. by 孫孝珠 hjson@donga.com. Netflix（奈飞）今年首部原创韩剧《现在我们校园（中国内陆翻译名《僵尸校园》）》一经公开就登上了奈飞全球电视节目排行榜的首位。 2日，据在线视频服务（OTT）内容排名统计网站Flix Patrol数据显示，上月28日在世界190多个国家（地区）同时公开的《现在我们校园》截至1日在加拿大、法国、日本等54个国家占据首位，并从上月29日开始连续4天稳居榜首。该剧在英国和美国占据第二名，因此很有可能在不久的将来登上第一的位置。 据Netflix透露，《现在我们校园》在公开3天后就创下了1.2479亿个小时的收视时间。上月24日至30日占据Netflix英语电视剧部门第一位的《奥扎克第四季第一部分》一周的收视时间加起来也只有9634万个小时。 《现在我们校园》共12集，讲述了被孤立在僵尸病毒扩散的晓山高中的学生们为了生存而展开殊死搏斗的故事。该剧改编自2009~2011年连载的同名NAVER网络漫画，大量反映了新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情等最近的情况，吸引了人们的视线。包括学校暴力在内，还有很多隐喻各种社会问题的场面，如因“在船内待命”的错误广播导致学生大量牺牲的“世越”号事件等。 外国媒体好评如潮。英国日刊《卫报》上月28日（当地时间）在题为《Netflix的韩国僵尸秀将袭击你》的报道中称赞说：“让高中生担任主人公是非常奇特的设定。”接着，对于将新冠肺炎疫情隐喻为僵尸病毒扩散事件等多种隐喻，该媒体评价说：“这是优秀的手艺。” 美国演艺媒体《综艺》也评价说：“和《鱿鱼游戏》一样，这部电视剧利用噩梦般的空间背景，给人一种来到另一个世界的感觉。” 电视剧评论家、忠南大学国语国文系教授尹锡镇（音）表示：“《现在我们校园》登顶全球收视冠军是在韩国已被熟知的各种事件和现象在海外被看作是陌生和新鲜事物的结果。” 但是，越到后半部，剧情发展有些延缓，在描绘校内问题的过程中，围绕赤裸裸地描写性暴力行为的场面引起争议，这一点被认为是令人遗憾的因素。

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