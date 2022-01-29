确诊病例剧增，在家接受治疗的人数超过5万人，仅5天就翻了一番. January. 29, 2022 07:15. by 李智运记者•刘根亨记者 easy@donga.com,noel@donga.com. 新型冠状病毒肺炎（COVID-19）新增确诊病例连续4天增加至最大值。截至28日0时，确诊患者达1.6096万人，比前一天增加近1800人。最近一周内每天的平均确诊人数也达到了1万多名。 专家们预测，1、2个月后，每天的确诊人数或将达到10万人。特别是春节连休（29日~2月2日）期间，随着移动量的增加，担心确诊者暴增。国务总理金富谦当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“5天的春节休假是决定奥密克戎变异毒株流行大小的变数”，呼吁国民在长假期间克制访问故乡。” 据统计，以当天零时为准，在家接受治疗的新冠肺炎患者达5.0627万人。与上周日（23日）的2.6127万名相比，仅过5天就发生了翻了一番的“加倍”现象。防疫当局决定从下个月3日开始，不仅在全国的呼吸器官专门诊所，还在乡村医院实施新冠病毒检查和在家治疗者监测。 防疫当局表示，将于下月中旬开始接种美国诺瓦巴克斯公司的新冠肺炎疫苗。主要接种对象是18岁以上未接种者，但对那些接种疫苗后出现异常反应的人群，也可用于第2、3次接种。 另外，首尔行政法院于27日驳回了全国家长团体联合等以首尔市市长为对象提出的“停止对餐厅、咖啡厅等11种设施适用防疫通行证（接种证明•阴性确认制）”的执行中止申请。

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