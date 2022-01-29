日媒：“日本政府坚定了推荐佐渡矿山申报世界遗产的方针”. January. 29, 2022 07:15. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本媒体28日报道称，日本政府决定推荐日帝强占时期强征朝鲜劳工的“佐渡矿山”申报联合国教科文组织的世界文化遗产。日方原先考虑到韩国的反对可能难以申遗成功，决定保留，但在自民党内部保守派强烈反对后改变了方向。预计韩日关系将进一步冷却。 日本广播协会（NHK）当天报道说：“一直推进世界文化遗产登记的日本政府已经确定了向联合国教科文组织推荐佐渡矿山的方针。”《朝日新闻》也报道说：“岸田文雄政权已经朝着向联合国教科文组织推荐佐渡矿山的方向进行了最终调整，”“预计将在2月1日的内阁会议上取得谅解。”日本政府需要向联合国教科文组织推荐的截止日期是2月1日，因此内阁批准后日方将立即提出申请。如果今年申请，最终结果将在明年夏天揭晓。 日本政府内部起初慎重论占优势。岸田曾一再表示，“正在综合研究在实现（世界文化遗产）登记方面什么最有效”，并暗示如果能在审查中落选，就不会申请。联合国教科文组织去年采取了在申报世界纪录遗产时如有会员方反对就不能登记的制度，该制度也是日本主导的。如果韩国表示反对，佐渡矿山就很难列入世界文化遗产名录。 对于日本政府突然改变方向的背景，《朝日新闻》分析说：“岸田首相在夏季参议院选举之前重视了（佐渡矿山所在的）新潟县和自民党内部的声音。”特别是自民党的强硬派们提及“历史战争”“国家名誉”等，向政府施压。前首相安倍晋三27日在自己的脸书账号上写道：“有必要冷静判断，如果（推荐佐渡矿山）推迟到明年，申报成功的可能性是否增加。既然（韩国）提起了‘历史战争’，就不能回避。”被称为“女安倍”的日本极右女性政治家、自民党政务调查会长高市早苗24日在国会对政府质询中表示：“这与国家的名誉有关。必须要在今年推荐。”据悉，新潟县向政府要求，“即使申遗失败也没关系，请在今年推荐”。 韩国政府表示，“这是朝鲜人被强制劳役的受害现场”，反对将佐渡矿山列入世界文化遗产名录。日本方面声称，申请范围仅限于江户时代（1603年至1867年）的历史，与强制劳动无关。

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