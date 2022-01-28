三星击败英特尔重夺半导体销售额世界头名位置，LG击败惠而浦首登生活家电第一位. January. 28, 2022 07:53. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星电子去年在半导体领域创下94万亿韩元以上的销售额，超过美国英特尔，时隔3年重新夺回了半导体销售额世界第一的位置。LG电子去年在生活家电领域的销售额超过美国惠而浦，历史上首次登上了世界第1位。 三星电子27日表示，去年公司的销售额达到279.6万亿韩元，比前一年增长18.1%。这是历史最高数值。据统计，营业利润比前一年增加了43.5%，达到51.63万亿韩元。这是继2018年（58.89万亿韩元）和2017年（53.65万亿韩元）之后的第三大利润规模。去年，三星电子半导体部门的销售额为94.16万亿韩元。与三星电子在全球半导体市场展开竞争的英特尔公司当天表示，去年公司的销售额为790亿美元。如果在三星电子的业绩上适用去年的韩元对美元平均汇率（1144.6韩元），则约为823亿美元，超过了英特尔。 LG电子去年创下了史上最高销售额74.7216万亿韩元。负责生活家电的H&A事业本部的销售额为27.1097万亿韩元，超过竞争公司惠而浦，首次占据了世界第一位。

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