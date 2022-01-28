车维德在投稿中声称：“韩国去年拒绝加入‘四方机制’”. January. 28, 2022 07:54. by 金民记者、朴孝穆记者 kimmin@donga.com,tree624@donga.com. 美国智库“战略与国际问题研究中心”韩国问题首席官维克托·车（车维德，照片）当地时间26日声称，韩国政府收到了参加美国、日本、澳大利亚、印度“四方安全对话机制”提议，但表示拒绝。 车维德当天在美国外交专刊《外交政策》投稿中表示：“我从可信的消息人士方面听说，韩国政府在去年3月四方机制首次峰会召开之前收到了与会的提议，但拒绝接受。”这与此前韩国政府表示美国从未正式提议韩国加入“四方机制”或参加峰会的主张截然相反。 青瓦台相关人士27日就车维德所称断然否认称：“政府的立场没有变化。”他重申，“没有正式接到过参加‘四方机制’的邀请”，驳斥车维德所称并非事实。一名熟悉美国问题的外交消息人士表示：“美国也理解中国和韩国的关系，因此没有邀请参与‘四方机制’。”外交部发言人崔泳杉也在当天的记者会上表示：“相关主张与事实不符。韩国没有收到‘四方机制’任何一国关于直接参与的邀请。” 美国战略与国际问题研究中心当天预测，“美国可能会要求韩国参与在经贸领域牵制中国的机制”。该智库在《印度太平洋经济框架概要》报告中指出，美国政府可以将韩国纳入上述框架。这一框架是旨在牵制由中国主导制定的区域全面经济伙伴协定的构想。报告预测，初期参与这一框架的国家是韩国、日本、澳大利亚、新西兰、新加坡。

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