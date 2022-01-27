孤高的马的肖像. January. 27, 2022 07:54. . 去伦敦国家画廊可以见到一匹英俊的马。这是18世纪英国画家乔治·斯塔布斯画的实物大小的马画。在宽3米的巨大画布上，马独自登场。既没有骑手，也没有背景。是未完成的画吗？这是画家的意图吗？ 斯塔布斯虽然没有正式学过画，但凭借马画获得了世界性的名声。他亲自剖析死马，积累了解剖学知识，这是他人无法超越的，他还在1766年出版了《马的解剖学》一书。由于画得比任何动物画都准确、细致，因此喜欢骑马的贵族们纷纷订购画作。这幅给他带来最高声誉的画是罗金汉侯爵委托的。他是英国首富之一，是曾两次担任首相的政治家和赛马爱好者。 画中的模特是侯爵的赛马“哨子夹克”。它有着润泽的栗色身体和乳白色的鬃毛和尾巴，是属于世界赛马三大始祖阿拉伯马的孙子。虽然是纯粹的赛马血统，但“哨子夹克”的记录并不突出。在它10岁的1759年，它在退役前最后一次参加赛马时夺冠，首次获得了全国性的名声。那么，罗金汉侯爵是为了纪念“哨子夹克”的光荣胜利而委托画像的吗？不是的。饲养过无数马的他意识到“哨子夹克”的出众外貌是纯种阿拉伯马的标本，想留作肖像画。 斯塔布斯经过近几个月的观察，不仅完成了马的外貌，还完成了捕捉心理的肖像画。因赛马而接受了一辈子艰苦训练的“哨子夹克”，退役后才享受到了自由。比任何人都能理解马的画家果断地省略了骑手和背景，刻画了美丽的马的存在本身。靠后腿站着、回头看向正面的马，似乎是用高傲的眼神问我们。你自由吗?

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