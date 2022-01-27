“奖金总额仅33亿韩元”的佩古拉成为网坛首富. January. 27, 2022 07:53. by 黃奎引 kini@donga.com. 杰西卡•佩古拉（28岁•美国•世界排名第21位•照片）在2009年转为职业选手后获得的奖金仅为281.8465万美元（约33.75亿韩元）。这在女子职业网球(WTA)巡回赛历史上只能排在第202位。“网球女皇”塞琳娜•威廉姆斯（41岁•美国•第59位）职业生涯获得了9451.8971万美元的奖金，是佩古拉的33.5倍。 但网坛首富不是小威廉姆斯，而是佩古拉。甚至与“网球皇帝”费德勒(41岁•瑞士•第17位)相比也是如此。25日（当地时间），澳大利亚AAP通信在佩古拉进入澳大利亚网球公开赛8强后报道称，“如果佩古拉进入赛事4强，将获得89.5万澳元（约7.6亿韩元）奖金，但实际上对她来说，钱并不是问题。” 这是因为费古拉原本就是富家子弟。据美国经济专刊《福布斯》推测，在美国从事天然气、房地产、体育及娱乐事业的佩古拉家族的净资产将达到50亿美元（约6万亿韩元）。《美联社》报道说：“佩古拉家族的净资产比（太平洋岛国）斐济的整体经济规模还大。” 佩古拉身上流淌着韩国人的血液。佩古拉的母亲金•佩古拉（53岁）1969年出生于首尔，被亲身父母遗弃在街头后于1974年被美国人领养。佩古拉曾在2019年在首尔举行的韩国网球公开赛时自我介绍说：“我是半个韩国人。”

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