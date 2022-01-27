没有回响的“86集团下台论”. January. 27, 2022 07:55. by 朴訓祥, 姜聲煇 tigermask@donga.com,yolo@donga.com. 尽管共同民主党代表（党首）宋永吉宣布不参加下届议会选举，rle “86集团（80年代学号、60年代生）下台论”一点也没有升温。这是因为，执政党内部没有更多人表示不参选的动向，对于“下台论”也出现了意见分歧。 最早公开提出“86集团下台论”的共同民主党议员金钟民26日在MBC广播中表示：“（下台论的）本质是勇于退出旧的既得权制度。”金钟民属于亲文（亲文在寅）阵营的核心和“86集团”，他在被问到“是否会勇退”时，回答说："勇退问题不是核心。让我们齐心协力努力，让旧的既得权制度退出吧。”也就是说，后退了一步，认为人事改革不是核心，制度改善才是首要课题。此前的23日，金钟民曾表示，“需要变化和决断”，公开表明了“86集团下台”的主张。 对于金钟民的发言，共同民主党选举对策委员会发言人金宇荣（音）在脸书上表示：“这叫妖言怪语，”“干脆不说话、不行动的口头禅政治是背叛型政治。”金宇荣曾在文在寅政府青瓦台担任总统自治发展秘书，也是“86集团”人士。 据分析，金钟民之所以提出改善制度，是因为虽然宋永吉宣布不参加竞选，但看不到想和他一起参与的“86集团”人士。到当天为止，表明不参加竞选意向的只有再次承诺去年不参选意愿的禹相虎议员。执政党相关人士表示：“似乎还没有议员愿意也不参加竞选。”据悉，反而有部分重量级议员对前一天（25日）宋永吉推进“禁止在同一选区连任四届”表示不满。 因此，共同民主党总统候选人李在明的亲信议员集团“7人会”的白衣从军宣言、宋永吉宣布不参加国会议员选举等，共同民主党试图延续革新潮流的计划也出现了差池。李在明方面相关人士表示：“虽然期待曾带头‘守护曹国’的初选、再选议员集团也能做出反省和革新宣言，但看起来并不容易。”

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