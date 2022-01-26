如果有来生. January. 26, 2022 07:57. . 人生中总会有这样的问题，或是别人问你，或是扪心自问。下辈子你想怎么活？虽然是玩笑话，但对于没有充分生活在这个世界上的孩子和年轻人来说，这是不敢提出的问题。 撰写长篇小说《土地》的朴景利作家生前也被问到这样的问题。她把这一经历写成了一首名为《能干的男人》的诗。在年轻人聚集的场合，当记者提出这个问题时，她说：“如果有来生/遇到一个能干的男人/在深山里/务农生活。”这是包含对朴素生活的思念的轻松而深刻的回答。 但是人们在回去的路上想到这句话就哭了。朴作家想知道他们为什么会哭。难道是因为对“独自生活，独自一人”的自己感到惋惜吗？她20岁结婚，24岁因战争失去了丈夫，独自抚养两个孩子。把她塑造成伟大作家的小说实际上是她生活的一种权宜之计。她现在已经是八十多岁的老人了。也许人们从她的“想与相爱的人在乡下和睦地生活”的话中，想起她艰苦的生活而流下了眼泪。也就是说，她成为了怜悯的对象。我想也许会吧。 这么一想，她突然觉得也不一定。“无论是谁，都拥有奔向本质的回归本能/无论是谁，都会怀念自然常理/因此而哭泣。”她认为自己的话刺激了人们内心的回归本能和怀念之情。就像她在另一首诗《怜悯》中描述的那样，每个人都有一种想法，那就是，无论多么贫穷，都想和爱人一起“折断芦苇，盖上屋顶”幸福地生活，偶尔“折断偷猎者的手腕/保护鸟类”。所以人们才会哭。作者把对自己的怜悯转向了对朴素生活的普遍怀念。但是如果真的有来生，我们想过怎样的生活呢？

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