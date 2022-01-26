鲍勃•迪伦将所有歌曲卖给索尼公司. January. 26, 2022 07:58. by 金聖模 mo@donga.com. 据《纽约时报》、《CNBC》等媒体24日（当地时间）报道称，美国著名创作歌手、诺贝尔文学奖得主鲍勃•迪伦（81岁•照片）将60多年来创作的所有音乐和今后推出的新曲的录音版权卖给了索尼音乐娱乐公司。 美国大众文化媒体《Variety》透露说：“虽然没有公开具体的签约条件，但规模估计在1.5亿~ 2亿美元（约1800亿~ 2400亿韩元）之间。”该合约从去年7月开始进行。此前，环球音乐在2020年支付3亿美元（约3600亿韩元），从迪伦那里接手了他所有音乐的版权。 根据这些合约，索尼音乐将拥有迪伦音乐的录音版权，环球音乐则将拥有迪伦音乐的旋律和歌词等版权。版权所有人在广播、流媒体、广告和电影中使用时可以获得收益，录音版权所有人可以决定今后再发行。迪伦表示：“很高兴我所有的录音音乐都能留在原来的地方。”迪伦自1961年与哥伦比亚唱片公司签约后，双方的关系已经超过60年。哥伦比亚唱片公司目前是索尼音乐的子公司。 迪伦自1962年发行首张专辑以来，共发行了39张专辑。在全世界售出了1.25亿张以上。凭借具有诗意歌词的民谣音乐，2016年迪伦作为歌手历史上首次获得了诺贝尔文学奖。

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