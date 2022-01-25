“5年内制造业雇佣减少18万”……产业活力逐渐衰退. January. 25, 2022 08:05. . 全国经济人联合会昨天表示，2015年以来的5年间，韩国制造企业的国内雇佣减少了18万人。相反，海外雇佣却增加了42万名以上。也就是说，受造船和汽车产业结构调整的影响，国内招聘减少；相反，由于海外投资增加，当地雇用增加，导致人力流失加剧。考虑到同期美国、日本、德国在本国制造业就业人数增加了3%以上，韩国制造业创造工作岗位的能力有所退步。 另外，据韩国经营者总协会当天提出的“求职者观念调查”，每10名青年求职者中有4名选择了公共机关和公务员领域。作为就业时的最优先考虑事项，一半以上受访者回答工资及福利水平和工作与生活平衡，而回答“成长可能性和展望”的人仅占12.5%。在制造业雇佣基础崩溃的情况下，青年们丧失了挑战精神和前景，产业的活力正在消失。 从企业的立场来看，为了方便采购零部件、轻松攻占消费市场，进军海外、增加当地雇佣是不可避免的。但是，制造业强国改善企业环境、引导本国企业回归的“回流”政策，不断强化在本国的工作岗位创造力。仅在美国，以2010年制造业增强法为代表的奥巴马政府加强制造业竞争力的基调就延续到了特朗普和拜登政府。去年回到美国的1300家掉头企业创造了13.8万个工作岗位，这是中长期政策的结果。相反，去年掉头回到韩国的企业只有26家，仍然微不足道。由于高昂的人工费和低生产效率，唯独韩国落后于通过加强制造业竞争力来扩大工作岗位的全球趋势。 制造业既是优良工作岗位的源泉，也是提高一个国家增长潜力的核心领域，但在激烈的全球战场上一旦落伍，就很难恢复竞争力。历届政府从就业津贴等直接支援政策开始，到加强职业培训等就业政策，都未能彻底改善青年失业问题，也是因为一直回避强化制造业竞争力的核心课题。仅凭减免税金和租赁费的政策，很难挽回流失到海外的工作岗位。政府和政界应该把加强劳动灵活性和安全性的劳动改革和改善国内投资条件的工作作为首要课题来推进。

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