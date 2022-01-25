拜登考虑向乌克拉邻国派遣5000名美军. January. 25, 2022 08:06. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 《纽约时报》当地时医23日报道说，美国总统拜登为了应对俄罗斯入侵乌克兰，正在讨论向与乌克兰接壤的波兰、罗马尼亚及乌克兰附近的波罗的海三国（爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚）增派最多5000名美军的方案。据悉，美国正在讨论在德国部署轰炸机，在黑海部署战舰的方案。 拜登政府为了避免与俄罗斯发生直接冲突，将军事应对降到最低，但拜登政府认为俄罗斯即将发动进攻，因此亮出了增派地面部队的牌。《纽约时报》援引美国政府官员的话报道说：“为了扩大美国的军事介入，拜登总统正在讨论在东欧和波罗的海沿岸北约盟国部署数千名美军、战舰和轰炸机的方案。”最多5000人相当于目前驻扎在东欧的6000名美军。 这名官员表示：“拜登总统22日在马里兰州的总统专用别墅戴维营，从国防部长劳埃德·奥斯汀那里听取了俄罗斯入侵乌克兰之前美国可能采取的军事应对方案报告。”该方案中包括向东欧和波罗的海三国增派1000名到5000名循环部署兵力的方案。据悉，部分兵力将从美国直接转移，其余部分驻扎在欧洲的美军将前往东欧。据悉，尤其需要关注的是，拜登政府正在研究如果俄罗斯强行入侵乌克兰，将派遣地面部队的规模扩大到10倍的方案。

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