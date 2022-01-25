从6月开始在咖啡厅使用一次性杯子要付300韩元. January. 25, 2022 08:07. by 朴星民 min@donga.com. 从6月10日开始，如果在大型连锁咖啡店和快餐卖场用塑料杯和纸杯等一次性杯子装饮料购买，就要支付“资源循环保证金”300韩元。保证金在返还杯子的同时，可以在卖场返还现金或通过金融账户收取。环境部24日表示，将从25日开始对具有上述内容的《关于促进资源节约和再利用的法律施行令》进行为期40天的立法预告。 引入保证金制度的对象是卖场数量在100个以上的咖啡、饮料、饼干、面包、快餐企业。该制度将适用于星巴克、巴黎贝甜、乐天利等3.8万多家大型连锁店。保证金不仅可以在购买处收回，而且在实行保证金制度的卖场随处都可以收回。在各卖场内的返还机器上识别刻在杯子上的条形码，就可以以现金或转账中希望的方式返还。要想接收转账，需要安装返还保证金的应用程序（app）。 环境部解释说：“在对国民进行的问卷调查中，考虑到消费者答应承担的平均保证金金额（340韩元）和主要连锁店多回容器的折扣金额（300韩元左右），决定支付保证金。”引入保证金制度的卖场的一次性杯子设计也将有所改变。预计塑料杯的材质是透明塑料，禁止表面印刷，从而提高了回收率。

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