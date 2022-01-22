李在明：“按在野党主张追加预算35万亿韩元” VS 在野党：“32万亿~35万亿韩元”. January. 22, 2022 07:24. by 金志炫, 朴熙昌 jhk85@donga.com,ramblas@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明21日表示，“用下届政府的财源筹集35万亿韩元”，并突然向所有总统候选人提议举行会晤。在政府召开国务会议表决14万亿韩元规模的新年补充预算案1个多小时后，执政党候选人提出了增加2.5倍以上的主张。有人指出，在距大选还有46天之际，政界无视物价、利率、国家债务负担，争先恐后地展开扩大补充预算的竞争。 李在明当天在国会召开记者会表示：“100%赞同和欢迎国民力量党提议的编制35万亿韩元规模的补充预算”，“以下届政府财源筹集35万亿韩元，这一次支援小商贩和个体户，为此向所有总统候选人提议举行紧急会晤。”此前，国民力量党一直要求通过对本预算608万亿韩元的年度总支出结构调整，将补充预算案扩大到32万亿~35万亿韩元。 李在明表示：“（国民力量党）附加了‘通过支出对象结构调整’的条件，这不禁让人怀疑是不是想附加政府难以接受的条件，”“如果所有候选人都同意，可以迅速照着35万亿韩元来安排，具体的财源筹措则由下届政府负责人负责。”据分析，在政府反对执政党提出的增额要求、按照原案进行表决，将球踢给国会的情况下，李在明与在野党一起向财政当局施压，同时抢先占领民生问题，试图在春节休假前挽回支持率。 对此，国民力量党候选人尹锡悦当天下午在接受记者采访时反问道：“从去年8月开始，早就说了至少需要50万亿韩元还有用处，还要再讨论什么?”他批评称：“应该在政府向国会提交预算案后，由两党院内领导层进行讨论，”“应该采取有效措施。在选举之前采取这样的行动，不知道国民会不会觉得有诚意。”国民力量党虽然赞成补充预算，但在财源筹措方式上存在分歧，预计在国会处理过程中，朝野之间将展开激烈的较量。该党院内代表金起炫当天表示：“不能容忍不进行支出结构调整就编制补充预算案。” 政府面露难色。经济副总理兼企划财政部部长洪楠基在新闻发布会上表示：“从宏观层面综合考虑了对物价、国债市场等经济的波及影响。希望国会能最大限度地尊重政府提交的补充预算规模及内容。”

한국어