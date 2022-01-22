完成疫苗接种的确诊患者，隔离期从10天缩短为7天……死亡时“先葬礼后火葬”. January. 22, 2022 07:24. by 李智允记者 asap@donga.com. 从26日起，完成疫苗接种的新冠确诊患者的隔离时间将从10天减少到7天。如果死于新冠疾病，到目前为止必须先火化，但从27日开始，将可以像其他死亡者一样举行葬礼后再火化。为应对“奥密克戎毒株”大流行，韩国政府21日公布了防疫体系转变方案。 不是重症患者的新冠确诊患者，如果已经接种新冠疫苗，只需隔离7天即可。完成第二剂疫苗接种过了180天或没有接种疫苗的确诊患者，要像现在一样隔离10天。海外入境者的隔离期限也将维持在10天。 新冠口服药物的用药对象也将从26日开始扩大。此前，只有65岁以上或免疫力低下的患者才能服用辉瑞的帕克斯洛韦德，但今后60岁以上患者也将加入。另外，此前其中只有居家治疗者和入驻生活治疗中心者才能得到帕克斯洛韦德处方，但今后疗养医院、疗养设施、传染病专门医院的患者也将得到处方。 感染奥密克戎毒株的确诊患者比率超过50%的光州市、全罗南道和京畿道的平泽市、安城市，将从26日开始改变新冠病毒检测方式。如果没有其他症状，只有密切接触者、60岁以上、收到医生意见书的人才能接受基因扩增（PCR）检查。此外，用自我检查工具进行检查或在呼吸器官专门诊所接受快速抗原检查，出现阳性后才能接受PCR检查。其他地区如果奥密克戎感染者超过半数，也将改为这种方式。

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