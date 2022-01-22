东南亚足球掀起“K-足球”旋风，号令三个国家代表队. January. 22, 2022 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. 东南亚掀起了聘请韩国足球教练的热潮。继越南国家足球队主教练朴恒绪（63岁）和印度尼西亚国家足球队主教练申台龙（52岁）之后，大韩足球协会国家代表战斗力增强委员长金判坤（53岁）将担任马来西亚国家足球队主教练 大韩足球协会21日表示：“战斗力增强委员长金判坤被任命为马来西亚国家队主教练，因此决定辞去相关委员长一职。”马来西亚足球协会当天公布，将任命金委员长为本国足球国家队主教练。27日和2月1日举行的2022年卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛客场与黎巴嫩队和叙利亚队的第7、8场比赛之前，金委员长将与国家队同行，然后结束自己的工作。 金委员长曾在2012年到2017年期间带领中国香港代表队。从2018年开始，他在大韩足球协会负责管理各级国家队。金委员长表示：“作为战斗力增强委员长，尽了一点绵薄之力，现在我认为自己可以作为主教练再次回到球场”，“对马来西亚国家队的发展可能性和他们的蓝图达成了共识，为了新的挑战，因此果断决定执教马来西亚队。” 随着金委员长带领马来西亚国家足球队，包括朴教练和申教练在内的3名韩国教练将在东南亚活动。朴教练从2017年10月开始执教越南国家队，带领球队取得了耀眼的成绩，包括2018年雅加达巨港亚运会4强、2018年东南亚足球协会（AFF）锦标赛（铃木杯）冠军、2019年东南亚运动会冠军、越南队史首次进军世界杯最终预选赛等。 从2019年10月开始担任印度尼西亚国家队主教练的申教练在去年获得了2020 AFF锦标赛亚军，在印度尼西亚受到了英雄般的待遇。随着韩国教练取得如此辉煌的成就，预计今后在东南亚“足球韩流”将更加变得火热。韩国职业足球K联赛的一位相关人士表示：“中国香港等亚洲其他国家地区也非常关注韩国主教练。出众的执教能力也得到了验证，与欧洲出身的主教练相比，在文化上的理解度更高，费用也不太贵，这一点似乎备受关注。

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