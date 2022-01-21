英国首相约翰逊遭遇危机……执政党也要求他辞职. January. 21, 2022 07:40. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 英国首相鲍里斯·约翰逊因在新冠疫情封锁期间在官邸举行派对，陷入所谓的“派对门”，遭遇不信任危机，近日又被同党重量级议员当面要求“下台”，执政的保守党内部的裂痕正在扩大。另一名保守党议员声称要改变党籍，还当着出席议会的约翰逊的面，还把座位移到了在野党一侧。 据英国《卫报》等媒体报道，保守党议员大卫·戴维斯19日在伦敦议会向约翰逊提问时表示：“你担任首相的时间太长了。以神的名义离开吧。”他还说：“我期待领导人对自己的行动负责。但首相你并没有这样做。”戴维斯在特蕾莎·梅前首相时期曾担任英国脱欧部长。当时约翰逊任外交部长。 初选的保守党议员克里斯蒂安·韦克福德当天退党，加入了第一大在野党工党。他在戴维斯发言之前，穿过议会内的会场，移坐到工党议员所在的位置，让所有人大吃了一惊。随后，工党党首基尔·斯塔默称“欢迎来到工党”，并向本党议员们介绍了韦克福德。据悉，韦克福德致信约翰逊，在表明退党理由时说：“你和保守党没有能力提供这个国家应该享受的领导力和政府。” 据悉，6名保守党议员已经向党普通议员委员会“1922委员会”提交了首相不信任案表决信。英国广播公司（BBC）报道说：“360名保守党议员中，至少有54人发来信函，开始对约翰逊首相的不信任程序。”

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