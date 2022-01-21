韩美当局捕捉到朝鲜阅兵式准备动向. January. 21, 2022 07:40. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 新年伊始，朝鲜就进行导弹“接力挑衅”。韩美情报部门还注意到，朝鲜可能在2月16日金正日诞辰80周年之际举行阅兵式，正在关注相关动向。 据韩国军方人士20日透露，侦察卫星等捕捉到了最近在平壤附近的美林机场有一些兵力和装备的集结和行进。韩美认为这是阅兵式预演。据悉，卫星没有在现场捕捉到洲际弹道导弹等战略武器，动员的兵力是往年阅兵式的水平（8000~1万人）。 去年9月9日，朝鲜为迎接政权建立73周年在金日成广场举行了深夜阅兵式。当时没有动用洲际导弹、潜射弹道导弹等战略武器或正规军兵力、武器，只动用了相当于预备军的工农赤卫军和相当于警察的社会安全武力所属兵力和武器。朝鲜国务委员长金正恩也没有进行演讲。有分析认为，朝鲜20日预告将举行纪念金正日诞辰80周年和金日成诞辰110周年（4月15日）的大规模活动，因此，此次阅兵式将像2020年11月建党75周年阅兵式时一样，大举动用新型洲际导弹等战略、战术武器，展示金正恩执政时期国防力量的强化。 在这种情况下，每当朝鲜出现挑衅征兆时，美国E-3B预警机就会飞到韩半岛监视朝鲜，最近被换成最新型的E-3G型，部署在日本冲绳嘉手纳基地。美国空军20日表示，两架E-3G侦察机抵达嘉手纳基地后，与现有的E-3B换班并开始执行任务。该侦察机利用机体上部的圆盘型雷达，可探测400~600公里外的兵力、装备。E-3G具备比E-3B更强大的雷达和最新型抗战装备，目标探测能力非常出色。

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