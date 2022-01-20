新冠疫情两年，相比着急地谈论“希望”，更是应对更大危机的时候. January. 20, 2022 08:05. . 韩国出现首例新冠患者至今已有2年。前所未有的传染病先后四次引发大流行，截至19日零时，共有70.5902万人感染，6452人丧生。感染者每100人中有1.4人死亡，死亡人数是每年交通事故死亡者的2倍左右。 幸存者的日常生活也彻底改变了。在家办公、远程上课、戴口罩已成为新的日常生活，实施防疫通行证后，如果不接种疫苗，连餐厅和咖啡厅都不能出入。新冠疫情两年间，30万名个体户含泪停业，停业店铺拆迁企业正在享受苦涩的繁荣。据悉，确诊患者有负罪感、个体户有无力感、其余因保持社交距离而有忧郁感而被分类为“自杀危险群”的，每10名国民中就有3名。 虽然新冠疫苗接种完成率达到85%，甚至出现了治疗药物，但新冠疫情并没有结束的迹象。反而出现了传播力比德尔塔强3倍的奥密克戎变异毒株，正在世界范围内引起第五次大流行。随着韩国也进入奥密克戎的影响范围，确诊患者也转为增加趋势。以19日零时为准，一日新增确诊患者为5805人，自上月30日（5034人）以后，时隔20天再次超过5000人。有预测称，最快从明天开始，奥密克戎毒株将成为优势种，下周每天的确诊患者将激增到1万至2万人。 政府计划，一旦每天确诊患者达到7000人，就进入“奥密克戎应对阶段”，让未满65岁的人到社区医院接受检查和诊疗。诊断和治疗体系将根据奥密克戎毒株进行全面改组。但是，距离7000人只剩下1200人，至今还没有公开参与诊断及诊疗的社区医院的规模。是不是在白白浪费应对奥密克戎的黄金时间?要尽快发表具体方案，避免出现混乱。 世界卫生组织总干事谭德塞表示：“大流行的结束还很遥远。不能轻视奥密克戎。”新冠疫情度过一个难关后，又出现了更大的流行趋势。与其着急忙慌地说“看到了隧道尽头”，不如培养防疫和治疗力量，即使面临更大的危机，也能绰绰有余地战胜危机，帮助因新冠疫情而摔倒的人恢复日常生活。

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