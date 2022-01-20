乌克兰局势一触即发…21日美俄外长会谈举行最后谈判. January. 20, 2022 08:06. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 以美国为首的西方国家表示“俄罗斯对乌克兰的侵略迟早会成为现实”，乌克兰事态正面临一触即发的危机。美国和俄罗斯将于21日在瑞士日内瓦重新坐上为解决事态的谈判位置。英国《卫报》评价说：“日内瓦会谈将成为通过外交方式解决问题的‘最后尝试’。” 据《美联社》等媒体报道，美国白宫发言人珍•帕萨基18日在新闻发布会上就俄罗斯军队在白俄罗斯的部署表示：“情况非常危险。目前（俄罗斯）可以在1、2月份随时攻击乌克兰。”北大西洋公约组织（NATO•北约）总干事延斯•斯托尔滕贝格当天同德国总理奥拉夫•舒尔茨举行会谈后表示：“发生新的军事冲突的危险确实存在。”俄罗斯以下月10日的联合演习为由，将军队集结到了乌克兰北部边境白俄罗斯南部。 乌克兰当天表示：“（俄罗斯军队的）进攻兵力已经基本完成”，并公开了俄罗斯军队在乌克兰边境地区的部署情况。乌克兰国防部表示，俄罗斯陆军10.6万人、空军及海军2.1万人等共12.7万人完成了投入准备。还部署了具备36个用于攻击主要设施的中程导弹发射台的战术部队。特别是，在乌克兰政府军和亲俄分离主义叛军交战的乌克兰东南部顿巴斯，驻扎了3000人规模的俄罗斯军队，支援叛军。 美国暗示将对乌克兰提供追加军事援助，并再次确认了进攻乌克兰时对俄罗斯的制裁方案。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“拜登政府正在讨论通过北约向乌克兰支援反坦克导弹、防空导弹系统等的方案。”美军特种部队往返乌克兰协助军事训练的事实也被公开。 此外，美国方面还在讨论制裁方案，包括切断“国际银行间通信协会（SWIFT）”结算系统，一旦进攻乌克兰，俄罗斯企业就无法进行国际金融交易。此外，中断连接俄罗斯和德国的天然气管道“Nord Stream 2”项目等制裁方案也被提及。 也没有放弃外交上的解决方法。19日，在乌克兰与乌克兰总统弗拉基米尔•泽连斯基举行会谈的美国国务卿托尼•布林肯将于21日在日内瓦与俄罗斯外长谢尔盖•拉夫罗夫举行紧急会谈。 随着军事冲突的可能性增大，18日莫斯科证券交易所的俄罗斯股价指数下跌了6.5%。最近4天下降了13%，这是自2020年3月以后下降幅度最大的一次。《金融时报》（FT）报道说：“卢布兑美元汇率暴跌（1美元=76.7卢布），接近9个月以来的最低值。”

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