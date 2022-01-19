韩国军方人士：“美国制裁的6名朝鲜人与高超音速导弹开发有关”. January. 19, 2022 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，最近被美国列入单方面制裁名单的6名朝鲜国籍者是与开发高超音速导弹有关的人物。他们采购的物品被用作高超音速导弹开发的核心部件。朝鲜5日和11日在慈江道一带接连发射高超音速导弹，并表示“最终试射成功”。 此前，美国政府当地时间12日把以俄罗斯为根据地的崔明贤、吴永浩和在中国活动的沈光锡、金成勋、姜哲学、卞光哲等6名朝鲜籍人士列入特别指定制裁对象。据悉，他们从中国和俄罗斯为朝鲜采购了钢铁合金、高强度纤维、芳纶纤维（耐热性等出色的纤维）等。 据韩国军方消息人士18日透露，朝鲜国防科学院下属机关干部们通过这种手段引进的物品被用于开发与高超音速导弹相关的弹头等。弹道导弹上升后，从推进器中分离出的高超音滑翔体（HGV）在大气层下降时，速度是音速的5倍以上。此时，弹头温度上升至近3000度，需要能够承受巨大高温的核心耐热部件，而此次制裁名单中的这些人负责从其他国家采购这些部件。 高超音速导弹即使在大气层低空也能以5倍以上的速度上下左右变轨机动。今后，朝鲜将通过中国和俄罗斯更加积极地引进相关设备，提高技术能力。

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