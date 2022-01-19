还不如早点处罚…沈锡希最终无缘参加北京冬奥会. January. 19, 2022 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国短道速滑国家女子代表沈锡希的北京之行最终流产。 首尔东部地方法院民事合议21部（首席部长审判员林泰赫）18日驳回了沈锡希对大韩冰上竞技联盟体育公正委员会（以下公正委）惩戒的效力停止假处分申请。此前，联盟公正委对通过短信诽谤队友的沈锡希下达了停赛2个月的处分。 之前沈锡希在去年5月举行的2021~2022赛季国家代表选拔赛中夺得女子组综合冠军，获得了赋予前5名选手的奥运会参赛权。但是，在10月举行2018年平昌冬奥会时，她与前国家队教练赵项民和国家队队友、教练等人互相诽谤的不正当信息被曝光后，引发了巨大争议。 受到公正委惩戒的沈锡希没有向公正委提起诉讼，而是向法院提出了临时处理申请。但是法院没有接受这一要求，因此沈锡希将无法参加下月4日开幕的2022年北京冬奥会。因为即使提出抗诉，2个月的惩戒期限已经结束或将无法参加奥运会。 在2014年索契冬奥会上，沈锡希作为国家队年龄最小的成员出战，在3000米接力项目上获得金牌等，共获得了3枚奖牌，她作为韩国短道速滑的未来备受关注。在2018年平昌冬奥会上，她担任代表队队长，与队友合作获得了3000米接力冠军。但是在平昌冬奥会之前被前教练赵宰范殴打的事实被公开，之后在审判过程中还暴露出了性暴力惯犯的受害事实，经历了痛苦。虽然试图在北京东山再起，但无缘连续三届出战奥运会。沈锡希当天通过经纪公司表示：“虚心接受结果。我想对遭受损失的人表示歉意。” 随着沈锡希被排除在参赛名单之外，奥运会个人赛将由选拔赛排名第4位的李有彬（21岁）递补。联盟将于20日召开竞技力提高委员会，最终确定北京奥运会参赛选手。计划讨论右脚踝骨折后，在最近重返国家队的选拔赛上排名第3的金智有（23岁）登船（参加北京冬奥会）与否等问题。

한국어