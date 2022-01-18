只要是能得到选票，不管是什么公约都可以抄袭的总统候选人们. January. 18, 2022 07:51. . 只要总统候选人们认为对得票有帮助，哪怕是竞争候选人的公约，也毫不犹豫地拿来使用，“抄袭公约”已经超过了限度。共同民主党候选人李在明去年底发表了将士兵月薪提高到200万韩元的国防公约后，国民力量党候选人尹锡悦本月提出了“士兵月薪200万韩元”的一句话公约。相反，尹锡悦去年8月提出将民间重建建筑容积率提高到500%的“临站地角第一家”公约，时隔5个月李在明发表了新设四种地区容积率500%的方案。国民之党总统候选人安哲秀12日在某演讲会上提出的京仁线及京仁高速公路地下化公约，也与李在明和尹锡悦之前发表的地区公约重合。 剽窃题目、剽窃核心创意、剽窃全部内容等，抄袭公约的行为过于多样，仅从公约上看，很难知道是谁的。总统候选人们无差别地抄袭别人的公约，是因为他们没有政治哲学或信念，只想提高哪怕是一点点支持率。由于将特定地区或阶层关心的政策随意引入公约，出现了新公约与自己原有政策相冲突的自相矛盾现象。 如果滥发抄袭和拼凑的公约，国家整体的政策优先顺序就会扭曲，丧失方向感。大选以后，当选者的公约中大部分成为政权的首要课题，从而阻碍了国政的有效运营。不良公约变成国家核心政策，在强行推进的过程中，必然会出现财政和资源的浪费。 如果滥发抄袭公约，一方面会发生执政后强行推进政策的事情，另一方面也会出现无法兑现相当部分公约的问题。“经济正义实践市民联合”公布的大选承诺完全履行率，在朴槿惠政府执政第四年时仅为41%，文在寅政府任期过半时仅为18.3%。业绩低迷的直接原因是公约履行意志和政治能力不足、公约模糊性等，但最主要的原因是处理那么多公约的实际时间和金钱不足。抄袭的公约与现有课题发生冲突的结果，是公约告吹，曾寄予厚望的国民对政治圈产生背叛感，一再出现这种恶性循环。没有蓝图的抄袭公约竞争，只会助长本来就严重的政治不信任。

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