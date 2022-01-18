BTS变身为猎虎英雄…“感觉很新鲜”“无理的商业化”观众反应不一. January. 18, 2022 07:52. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 农历1月16日，在首尔钟路区仁王山将同时发现24具尸体。尸体被损毁得惨不忍睹。惨案现场唯一的幸存者是“诸河（音）”。刑警向受伤被送往医院的他追问详情，但诸河什么也记不清了。其他地方也接连发生类似的杀人事件。尸体上发现了巨大的爪印，用舌头舔流淌的血或者用尖牙撕咬的痕迹…他们身上到底发生了什么事情呢？ 15日公开了序幕和第一集的网络漫画和网络小说《7FATES：CHAKHO》讲述了以防弹少年团（BTS）7名成员为原型的主人公们阻止攻击人类的老虎（大虫）的近未来故事。这是从朝鲜时代为抓虎而特别选拔的军事人物“捉虎甲士”中获得的灵感。这是BTS所属公司HYBE与Naver网络漫画合作制作的作品。 以17日为基准，网络漫画《7FATES：CHAKHO》在NAVER网络漫画中竞争激烈的72个周六连载物中排名第32位。在YouTube上公开的广告视频点击量超过5000万次，与受到的关注相比，成果相对较小。以第一集为准，在满分10分中得到7.7分，考虑到周六连载网络漫画的评分大多在8、9分，多少有些低。同样内容的网络小说在满分10分中获得了7.3分，表现平平。 但是读者之间也出现了好评，“把历史事实的捉虎甲士搬到了现代，感觉很新鲜”、“在故事和绘画方面下了很大功夫”等。也有意见称，网络漫画同时以10种语言公开，这将成为向海外宣传国内网络漫画的契机。在Naver网络漫画的英语、西班牙语、法语平台获得了9.9分的高分。Naver网络漫画相关人士表示：“国内读者对网络漫画的眼光算是比较高的”，“对画作质量的积极反馈很多。” 部分人指出，仅从目前公开的作品来看，网络漫画叙事和BTS的关联性较低。特别是BTS粉丝俱乐部“阿米”内部也出现了过度利用BTS的商业性的批判。也有意见称，由于故事素材和画作质量好，即使不加上BTS的名字，也能得到很好的反响。大众文化评论家郑德贤（音）表示：“阿米是积极地跟经纪公司的行动较劲并提出意见的积极粉丝群”，“如果有人反对说这是无理的商业化尝试，在内容制作上也有必要慎重反映。” HYBE在16、17日公开了以组合TOMORROW X TOGETHER和ENHYPEN各自为主人公的网络漫画和网络小说《追星少年们》和《黑月：亮之祭坛》。这是HYBE利用人气偶像歌手的粉丝团和知识产权（IP），将外延扩大到故事产业的行动。清江文化产业大学教授（网络小说创作专业）李永熙表示：“针对喜欢BTS的网络漫画、网络小说读者，扩大粉丝群的尝试是值得肯定的”，“比起短期成果，更需要将意义放在新的挑战上。”

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