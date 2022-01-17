韩国9人首次服用“口服药物”，多人“症状好转”. January. 17, 2022 08:35. by 柳根亨 noel@donga.com. 据调查，韩国首次获得新冠治疗药物处方的患者症状有所好转。 疾病管理厅16日表示：“虽然每个人都有差异，但经确认，在服用口服药物的9名患者中，症状好转的患者占多数。”14日，韩国国内首次开具美国辉瑞的口服药物“帕克斯洛韦德”处方的患者有9人，全部在家接受治疗。按地区来看，首尔、大邱、京畿、大田各有3名、3名、2名、1名。 第一个用药者是住在大田的70多岁男性A某。A某13日出现咳嗽等症状，14日上午被确诊为新冠感染。居家治疗中，接受了大田韩国医院的非对面诊疗。医生询问了健康状况和基础疾病等，并查询了医药品安全使用服务，确认没有服用并用禁忌药品后，决定使用帕克斯洛韦德。附近药店调制了药物后交给了A某。防疫当局相关人士解释说：“在用药1、2小时后，通过有线确认了患者的健康状况。” 今后3周（1月14日至2月3日）帕克斯洛韦德的供应量将限制在21000人份，暂时以65岁以上高龄层或免疫力低下者为中心进行处方。14日、15日两天内，共有13337人份被送往全国负责药店和生活治疗中心。

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