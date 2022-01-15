防疫通行证部分停止效力，应尽快出台度过“春节长假关”的对策. January. 15, 2022 07:43. . 首尔行政法院昨天对除娱乐设施以外的大部分设施停止新冠防疫通行证效力的申请做出了部分引用决定。这是继本月4日停止补习班和读书室等教育设施的防疫通行效力后，法院的第二次制动。根据当天的决定，防疫通行无效的设施是首尔的大型超市、商店和百货店。首尔市以12∼18岁青少年为对象的防疫通行证的效力，将在包括餐厅和咖啡厅在内的所有设施停止。 法院虽然承认防疫通行证的必要性，但认为商店、超市、百货店的危险度比就餐的餐厅和咖啡厅低，青少年的重症化率低，没有死亡事例，因此认为适用防疫通行证是过度的限制基本权利。 此前，政府过于有限地承认适用防疫通行证的豁免，引发了不少认为以防疫为由侵害基本权利的不满。但是，上月18日回到保持社交距离体制后，新冠疫情趋于稳定的情况下，法院当天做出的这一决定，令人担心新冠疫情会再次转为扩散趋势。特别是，预计到21日左右，感染力强的奥密克戎毒株将成为优势种，而且本月末开始迎来移动量剧增的春节长假，如果当天的决定导致防疫松懈，预计将产生无法控制的损失。防疫当局预测，下月底每天将涌现1万至2万名确诊患者。 防疫对策的核心轴——防疫通行证的部分无效化导致的空白，只能用另一轴——保持社交距离来填补。政府决定把保持社交距离延长3周至下个月6日，但私人聚会的人员限制从17日开始从4人放宽到6人。撇开致命率，仅凭奥密克戎毒株比德尔塔毒株强3倍的传播力，就会给医疗体系带来很大的负担。以奥密克戎毒株占据优势的日本为例，本月1日确诊人数为450人，13日确诊人数为1.85万人，12天内增加了40倍以上，医疗应对力量正在迅速遭到蚕食。在奥密克戎毒株成为优势品种之前，要最大限度地抑制确诊病例的发生，同时要扩充医疗应对体系。未接种疫苗的人或第三针接种对象在春节长假开始前完成接种，今年春节也要尽量克制回乡和旅行，才会安全。

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