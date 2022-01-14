光州公寓崩塌，要彻底调查，追究责任到底. January. 14, 2022 07:59. . 警方昨天就光州高层公寓外墙崩塌事故，对施工公司HDC现代产业开发承包混凝土工程的企业等10多处进行了扣押搜查。很多人指出，约7个月前，现代产业开发没有好好调查施工单位附近再开发区域的拆迁建筑倒塌事件，导致类似的崩塌事故再次发生。这次要通过彻底的调查严惩责任人，使不良工程不再有立足之地。 专家们认为，事故原因是，在寒冷的天气里，在没有充分凝固混凝土的情况下强行施工，并使用了混凝土和钢筋等不良材料。通常安全事故是由多种复杂原因结合而成的。这就是需要确认施工公司和转包企业、材料供应企业之间的合同内容和交货材料的质量的原因。是否按照工程计划书在现场进行了工程建设，管理监督是否不健全等，也是必须指出的问题。 警方昨天对涉嫌向去年6月倒塌的拆迁建筑的拆迁业主提供投标信息的现代产业开发总公司高管申请了拘捕令。因为关照而调查迟缓的疑惑很大。一直以来都在做什么，现在才申请逮捕令，这也是个疑问。据悉，在提供投标信息时，曾任该高管上司的另一位高管在退休后一段时间里，担任了此次外墙崩塌的公寓执行企业的代表。警方去年对现代产业开发总公司进行了扣押搜查，但得出了总公司高管“谁也没有责任”的结论，因此受到了没有调查“躯体”的批评。如果当时进行正常调查，就可以防止公寓外墙崩塌事故的发生。 在前天的记者会上，现代产业开发代表只进行了简短的道歉，没有接受提问回答。也许是为了应对调查而惜字如金，但作为此次事故的施工公司，显示的只是忙于逃避责任的态度。施工能力评价排名第九位的超优良建设公司负责施工的工地经常发生事故，这很难看作是偶然的结果。如果像去年一样这次也进行“断尾式”调查，警察也会受到“安全事故共犯”的批评。

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