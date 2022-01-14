第4代“捷尼赛思G90”启动…“目标是在世界高级车市场占有率达到8%以上”. January. 14, 2022 08:00. by 金在亨 monami@donga.com. “2万辆。” 这是捷尼赛思推出国内最高级大型轿车“捷尼赛思G90”的第4代完全变更车型后提出的销售目标。公司方面表达了要延续去年以美国市场为中心刮起暖风的好氛围，将世界大型高级车市场占有率控制在8%以上的抱负。 据现代汽车集团13日透露，捷尼赛思G90将于14日至23日在捷尼赛思品牌专用展馆京畿龙仁市“捷尼赛思SUJI”展出。全长5275毫米、全宽1930毫米，囊括了尖端技术。该车采用了按下按钮后车门会自动开启和副驾驶座上没有人时，后座的脚垫会自动下降等功能。 该车搭载汽油3.5涡轮增压发动机和8速自动变速器的动力总成（380马力），即使引擎处于低转速（RPM）也能柔和行驶。现代汽车（捷尼赛思）代表张在勋（音）表示：“G90既是终极旗舰轿车，也展示了捷尼赛思想要前进的方向。” 今年，捷尼赛思能否巩固全球高端品牌的地位，将成为衡量这一问题的转折点。据当天现代汽车集团的资料显示，捷尼赛思去年的年销量（20.1415万辆），首次超过了20万辆。美国市场的销售量（4.9621万辆）比2020年（1.6384万辆）增加了两倍以上。有评价称，“高尔夫皇帝”泰格•伍兹去年驾驶GV80时遭遇翻车事故，但并未受到太大伤害，这似乎对销量产生了一定影响。 相反，捷尼赛思攻占现代汽车集团整体占有率正在下降的中国是课题。中国高级车市场对德国高级品牌的忠诚度很高。国产车要想被认为是高端汽车，在心理门槛较高的情况下，应该展示捷尼赛思独有的技术力和服务。 从这一点看，在中国市场上市的此次新型G90将起到捷尼赛思在中国国内传播高端形象的作用。计划在上海、成都等4个地区构筑品牌据点并开始销售。 张代表说：“预计G90的全球年平均销售量为2万辆，捷尼赛思整体销量为22万辆左右。”

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