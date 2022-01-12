悲伤的夜光球. January. 12, 2022 07:50. . 有些人表面上是大人，但骨子里却是孩子。童年时期受过很深创伤的人往往就是这样。崔真英作家的《成为我的梦想》是关于这样的孩子，这样的大人的小说。 孩子的父母经常打架。战斗得很激烈，好像要互相残杀对方似的。孩子有时哭，有时尖叫，但都没有用。在那种情况下，救出孩子的是在文具店门口买的夜光球。“这是一个蕴含着荧光灯的光，在黑暗中发出耀眼的天蓝色光芒的小球。“孩子关了灯，走到桌子下面，在手掌上放上夜光球，开始观望。视线集中，所有的东西都消失了，只有夜光球存在。没有听到父母吵架的声音，吵架结束了也不知道结束了。后来妈妈把他拉了出来，孩子才移开了视线说。“这是夜光。”听了这话，妈妈哭了。 父母离异，孩子由姥姥抚养长大。总是悲观地看待世界，是因为幼年时期留下的创伤。虽然上了年纪，但内心还住着一个望着夜光球想忘掉世事的小姑娘。所幸的是，她开始认出了住在自己体内的那个孩子。“一想到儿时被深深的悲观所笼罩的我就很心痛。”现在才开始自我安慰。虽然晚了，但还是万幸。更值得庆幸的是，幼年时期的自己如果看到已成年的自己，就会产生这样（责备自己）的想法，“为什么那样悲观地看待世界，到现在还过着用夜光球逃避的生活？”也就是说，对自己的安慰带来了对自己的反省。 小说中的夜光球是对在伤痛面前想要逃避的人的心理的悲伤隐喻。就算是那样也要坚持下去。然后等到时机成熟的时候，安慰自己。因为自怜最终也可以治愈伤痛。

한국어