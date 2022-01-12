签证取消诉讼胜诉的德约科维奇表示：“感谢支持”. January. 12, 2022 07:51. by 黃奎引 kini@donga.com. 恢复“自由之身”的诺瓦克•德约科维奇（35岁•塞尔维亚•世界排名第一）最先来到的地方还是自己捧起9次冠军奖杯的澳大利亚网球公开赛赛场。 德约科维奇10日在SNS上上传了在墨尔本公园拍摄的照片（照片），他说：“今天在有关取消签证的诉讼中胜诉，对此感到高兴”，“另外我想感谢支持自己的球迷，在如此困难的情况下仍然支持我。我将继续留在这里，努力参加澳大利亚公开赛。” 以疫苗怀疑论者著称的德约科维奇5日抵达墨尔本特拉默林国际机场，但因未达到新冠病毒肺炎（COVID-19）防疫标准而被拒绝入境。理由是没有接种疫苗。于是，他的团队向法院提起诉讼称：“去年12月16日确诊感染新冠肺炎，因此不需要接种疫苗。”但是，澳大利亚政府表示：“可能会以移民部部长的职权取消签证。”因此，德约科维奇今年能否参加澳大利亚公开赛尚不得而知。 如果德约科维奇能够正常参加今年的比赛并捧得冠军奖杯，将比拥有历届最多大满贯赛冠军头衔（20次）的法拉•纳达尔（36岁•西班牙•第6位）和费德勒（41岁•瑞士•第16位）领先一步，创造新的纪录。 男子职业网球协会（ATP）巡回赛11日表示：“欢迎澳大利亚法院的判决。我们强烈建议运动员接种疫苗。接种疫苗是必须的部分。”据ATP称，世界排名前100位的选手中，已有97人接种了疫苗。

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