联合国安理会对朝鲜无能为力……美、日谴责朝鲜. January. 12, 2022 07:52. by 纽约=常驻记者 柳在东、申雅馨记者 jarrett@donga.com、abro@donga.com. 在朝鲜11日上午发射被推测为弹道导弹的发射体约2小时前，联合国安理会在美国纽约联合国总部举行了紧急闭门会议。朝鲜本月5日发射了被认为是高超音速导弹的弹道导弹，安理会理事国正要就此进行讨论。 据外交消息人士透露，当天的安理会会议从当地时间10日下午3时（韩国时间11日上午5时）开始，持续了约1个小时。也就是说，朝鲜在安理会会议结束1个半小时后再次发射了导弹。 但是，针对朝鲜接连不断的挑衅行为，安理会当天未能表明具体立场。安理会的应对措施通常包括，通过具有法律约束力的决议案、力度相对较低的主席声明和媒体声明等。但当天的会议没有拿出其中任何一个，表现出了软弱无力。去年9月和10月朝鲜试射高超音速导弹和潜射弹道导弹时，安理会也曾召开紧急会议，但未能得出谴责朝鲜的结论。 专家们指出，安理会在朝鲜发射弹道导弹面前持续显得无力，其原因是偏袒朝鲜立场的常任理事国中国和俄罗斯每次都对通过声明表现出消极态度并拖后腿。 朝鲜看穿了这一点，故意安排在安理会举行会议时发射导弹。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤表示：“朝鲜十分清楚目前美中、美俄之间矛盾激化的状况，想加以利用。”“中国5日没有把发射导弹当作大问题，等于是向朝鲜发出了‘认可’的信号。” 在联合国层面的应对以失败告终的情况下，美国、日本、英国、法国、爱尔兰、阿尔巴尼亚在安理会会议开始前聚在一起，只能满足于发表谴责朝鲜5日发射导弹的联合声明。韩国没有参与。美国常驻联合国代表等6个国家的常驻联合国代表们在当天发表的声明中表示：“朝鲜发射导弹可能发展成为对全世界的非法武器出口，”“我们的目标是韩半岛完全、可验证、不可逆转的无核化（CVID）”。CVID是朝鲜极度排斥的用语。 美国印度太平洋司令部表示：“朝鲜（11日）发射弹道导弹，强调了朝鲜的非法武器计划（使域内安全环境）不稳定的效果。”

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