财产115万亿韩元，“币安”创始人成为亚洲首富. January. 11, 2022 08:13. by 金聖模 mo@donga.com. 彭博社当地时间9日报道称，随着虚拟货币市场的迅速发展，世界最大的虚拟货币交易所“币安”的创始人兼首席执行官、加拿大华裔赵长鹏（45岁）成为亚洲首富兼世界第11大富豪。赵长鹏的财产为960亿美元（约115万亿韩元），超过了之前亚洲首富印度通信财阀、信实工业总裁穆克什·安巴尼（65岁）的929亿美元（约111.34万亿韩元）。 彭博社表示，根据币安去年的推测销售额和赵长鹏持有的股份（90%），得出了该数值。据悉，去年币安的销售额至少在200亿美元以上，这是美国最大的虚拟货币交易所Coinbase的推测销售额的三倍。赵长鹏2017年在加勒比海的避税天堂开曼群岛设立了币安。 在960亿美元中，没有包括赵长鹏拥有的比特币、币安币等虚拟货币的持有额。这表明他的实际财富可能要大得多。币安自己发行的币安币的价值仅在去年一年就上涨了1300%。 赵长鹏1977年出生于中国南部江苏省。1987年父母因政治原因遭到流放，与家人一起移民加拿大。他在蒙特利尔麦吉尔大学专攻计算机科学，在美国、日本等金融公司工作。2005年，他在中国上海开发了证券买卖体系，正式创业。2013年，他在与熟人玩扑克牌时认识了比特币。此后，他被虚拟货币的成长性所吸引，大量收购了比特币，并创立了币安。 有预测称，考虑到赵长鹏拥有的可观的加密货币、虚拟货币市场的成长性等，他的财产将增加到与世界IT企业创业者相媲美的水平。在当天彭博社的发布中，拥有2770亿美元（约329.5万亿韩元）的特斯拉创始人埃隆·马斯克占据了世界首富的位置。亚马逊创始人杰夫·贝索斯、微软创始人比尔·盖茨、脸书创始人马克·扎克伯格分别名列第二位、第四位和第五位。在世界十大富豪中，不是IT业界的只有法国路易威登集团首席执行官贝尔纳·阿尔诺（第三位）和美国伯克希尔·哈撒韦创始人沃伦·巴菲特（第十位）。

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