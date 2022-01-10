德约科维奇先前表示无需接种疫苗，确诊后又陷入“无口罩”争议. January. 10, 2022 08:02. by 黃奎引 kini@donga.com. “去年12月16日（当地时间）被确诊感染新型冠状病毒肺炎（COVID-19）。以此为依据，我们获得了免除疫苗接种的许可。” 男子网球世界排名第一的诺瓦克•德约科维奇（35岁•塞尔维亚）的律师团队8日向澳大利亚联邦法院提交了包含上述内容的资料。挑战澳大利亚公开赛男子单打4连冠的德约科维奇在17日开幕的今年大赛之前，于5日抵达澳大利亚，但由于没有疫苗接种记录，所以没能得到入境许可。虽然他本人抗辩称“从大会组织委员会那里获得了免除疫苗接种的许可”，但澳大利亚出入境管理事务所却以“从联邦政府层面来说，缺乏可以认定的证明资料”为由，取消了签证。 想要进入澳大利亚的12周岁以上的外国人至少要接种两次疫苗，或者得到免除疫苗接种的许可。如果在最近6个月内被确诊感染新冠病毒肺炎，就可以成为免除许可的对象。结果，停留在隔离设施内提起诉讼的德约科维奇主张：“感染新冠病毒不到一个月，身体就有抗体，因此满足免除疫苗接种的理由。” 但是德约科维奇在确诊后也没有戴口罩，参加各种活动的场面被留下了照片，因此成为了问题。去年12月16日，他参加了含有自己形象的邮票发行活动，第二天还参加了（塞尔维亚首都）贝尔格莱德网球协会主办的活动，与青少年选手们共度时光（照片）。 德约科维奇是代表网球的“反疫苗倡导者”（疫苗怀疑主义者），2020年因新冠病毒男子职业网球（ATP）巡回赛日程中断后，他召集有交情的选手进行慈善大赛“阿德里亚巡回赛”，在10天后被确诊感染新冠肺炎。 另外，本想参加澳大利亚公开赛女子双打比赛，但因与德约科维奇相同的理由而被拒绝进入澳大利亚的雷纳塔•博拉佐娃（39岁•捷克）则没有提出诉讼，而是选择了出国。

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