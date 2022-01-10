去巴基斯坦度假胜地雪景旅行，结果暴雪造成至少22人死亡. January. 10, 2022 08:05. by 金民 kimmin@donga.com. 在巴基斯坦，数十名游客因暴雪被困在公路上，被发现时已经是冰冷的尸体。据美联社等媒体当地时间8日报道，巴基斯坦北部穆里附近的道路上降下1米多厚的暴雪，导致数万辆汽车被大雪围困，至少22人死亡。 大部分死者都是以家庭为单位的游客，儿童死亡者也达10人。据确认，死者中包括6名子女都未满15岁的家人、相约旅行的朋友4人、有两个子女的家人等。救助当局表示，大部分受害者为冻死，部分受害者可能是一氧化碳中毒。美国马里兰大学公共卫生大学教授帕希姆·约努斯解释说：“如果空转的汽车被雪埋没，排气管堵塞，车内乘客可能会吸入没有气味的一氧化碳，导致死亡。” 穆里是位于高原地带的代表性冬季休养地，罕见地下了大雪，吸引了众多游客。内政部长谢赫·拉希德·艾哈迈德表示：“最近20年间，这里人气高涨，结果发生了灾难。”几天来，该地区聚集了10万辆汽车，社交媒体上还上传了多张包含雪景的照片。直到那时，当地有关部门还在公布游客人数来吸引游客，但从7日开始，因暴雪被围困在道路上。最终，巴基斯坦政府于8日将当地指定为灾区。 拉希德表示：“截止到8日晚，救出了数千辆汽车，但由于零下8度的严寒，雪量过大，救援设备无法正常进入，数千辆汽车仍处于被大雪包围状态。”当地居民向被围困的人们提供了毛毯和食物，政府机关和学校也设立了临时避难所。

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