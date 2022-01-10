大型超市-百货店10日起适用防疫通行证. January. 10, 2022 08:05. by 赵健熙记者•李智允记者 asap@donga.com. 从10日开始，大型超市和百货商店也将适用防疫通行证。餐厅、咖啡厅等场所如果超过有效期（第二次接种后180天）的防疫通行证入场，将被处以罚款。 中央灾难安全对策本部9日表示，从10日开始，面积在3000平方米以上的大型超市、百货商店、书店等流通产业发展法上的“大规模店铺”将适用防疫通行证。因此，没有接种新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫苗或防疫通行证有效期过期的约270万名19岁以上国民，如果没有基因扩增（PCR）检查阴性确认书或治愈证明书、不可接种事由书，就不能进入大型超市等。经过一周的过渡期后，从17日开始违反规定时，使用者要缴纳10万韩元的罚款，业主要缴纳150万韩元的罚款。 餐厅、咖啡厅、练歌厅等13种设施违反防疫通行证有效期的过渡期已经结束，从10日开始违反时将被处以罚款。补习班、读书室、学习咖啡屋由于处于法院停止防疫通行证效力的状态，因此即使没有防疫通行证也可以使用。 另一方面，传播力较强的新冠病毒“奥密克戎变异毒株”正在韩国国内迅速扩散。据悉，以9日0时为准，国内奥密克戎变异毒株累计感染者达2700多人。从2日的1207人，一周内感染者增加了1倍以上。

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