关于健康生活的必要条件——友情. January. 08, 2022 07:56. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 你的社交媒体朋友数超过了1000人。其中，在机场偶然相遇时，想抽出时间面对面进行亲切对话的“朋友”又有多少人呢?据作者介绍，再多的也只有150人左右。作者是英国牛津大学教授罗宾·邓巴，他得出了“邓巴之数”，即一个人可以维持的朋友人数的最大值（150名）。他是25年来研究猴子、小羚羊、野生山羊的动物行为学者，也是致力于“人类的社会性进化”主题的进化人类学者。 研究动物和人类进化的作者对人类“结交朋友”的社会行为心存疑问。为了结交朋友，需要付出金钱和时间等资源，但对生存没有帮助，也没有经济利益。从包括人类在内的所有动物都追求最适合生存和繁殖环境的观点来看，只会花费费用的交友之举多少有些倒退。尽管如此，人类还是对朋友又哭又闹，花费金钱、时间和心血。作者围绕“朋友和友情”这一多少有些不科学的主题，观察了最近20年间在全世界进行的各种研究。最终，他得出成功结交朋友的人类才是健康长寿的优秀物种的结论。 没有朋友的人类会感到孤独，仿佛独自留在世界上，作者则关注这种孤独感带来的危险性。因为这不仅对精神疾病忧郁症，对身体也会产生负面影响。据作者介绍的研究显示，被孤独感压倒的人在接种流感疫苗后也不会产生免疫力。如果没有青少年时期的朋友，体内炎症的危险就会增加，体质很容易发胖，独自度过余生的老人暴露在高血压的危险中。结果，无论从精神上还是肉体上，人类为了防止自己处于脆弱的状态，而去全身心地交朋友。 在交朋友变得简便的网络时代，人类是不是应该更加健康呢?作者果断地回答“不是”。用“关注”在一秒钟内成为朋友，在帖子中点赞维持关系的行为可能是经济上的行为，但是不能享受朋友和友情带来的全部效用。只有充分投入时间和努力、全身心投入的关系，才能使人类感受到友情，减少孤独感。作者表示，在结交朋友的过程中，数字媒体所做的事情只会减缓友情自然冷却的速度，如果希望友情持续下去，有时必须与那位朋友见面。 白发的进化人类学家得出的超过500页的科学论证的结尾，也许是我们大家都知道的故事。在“保持社交距离”成为美德、非对面技术蔓延的时代，能够“直接”体验压制对方感情的眼神和声音、表情中流露出的感觉，才是将人类从孤独感中解放出来的唯一救援。

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