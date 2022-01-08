三星电子去年销售额达279万亿韩元，创历史最高纪录. January. 08, 2022 07:55. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 据初步统计，三星电子去年的销售额高达279.04万亿韩元。据分析，这是1969年公司成立以来的最大销售额，得益于在半导体、生活家电、移动等所有事业领域均呈现出良好的势头。LG电子去年也创下了历史最高销售额。 三星电子7日公布了去年临时经营业绩，销售额为279.04万亿韩元，营业利润为51.57万亿韩元。这比之前的最高销售额2018年的业绩（243.77万亿韩元）增加了14.4%，三星电子的销售额首次突破250万亿韩元大关。营业利润则是继2018年58.88万亿韩元、2017年53.64万亿韩元之后，历史上第三次达到50万亿韩元左右。 去年三星电子的经营环境并不乐观。由于新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，中国和越南等核心事业场的生产出现了差池。美国和中国之间的贸易矛盾、原材料价格上涨等供应网受损事态也发生了。在这种情况下取得了历史最高业绩，因此被评价为相当可观的成果。 此次发表是只公布公司整体业绩的初步统计，半导体、成品、显示器等各事业业绩将于本月27日公开。但是证券界和电子业界认为，考虑到去年第三季度（7~9月）为止的趋势，半导体事业的销售额接近100万亿韩元，开创公司整体营业利润的60%，带动了增长势头。因为到去年第二季度（4~6月）为止，DRAM（PC用标准）的价格持续上涨，大型信息技术（IT）业界的服务器用DRAM的需求也在持续。虽然从第3季度开始DRAM价格走低，但下跌幅度只略小于市场预期。代工（半导体委托生产）事业部也在增加订单。得益于此，三星电子在去年第三季度力压美国英特尔，时隔3年多再次成为销售额世界第一的半导体企业。 设备经验（DX）部门的成品事业以QLED电视为先导，到去年为止连续16年占据世界电视第一位的影像显示器（VD）事业部、通过以“BESPOKE”为代表的高端战略提高收益性的生活家电事业部的销售呈现出良好的势头。移动体验（MX）事业部通过折叠式智能手机“Galaxy Z”系列、中级产品群“Galaxy A”系列等引领了全球票房。网络事业部的第五代（5G）移动通信设备的订单也在持续。 随着今年半导体业的景气预计也不错，三星电子历史上首次进入“销售额300万亿韩元时代”的可能性也越来越大。但是有人指出，在移动事业上，高端产品的销售规模比竞争公司苹果小，是薄利多销的结构，而代工事业与台湾TSMC的占有率差距很大，因此今后要克服的课题也不少。 LG电子也在同一天公布临时经营业绩，去年得益于家电、电视等事业的好转，销售额和营业利润分别为74.72万亿韩元和3.86万亿韩元。这是LG电子首次开启销售额70万亿韩元时代，营业利润则仅次于历史最高纪录（2020年3.9万亿韩元）。LG电子此前的最高销售额在2019年为62.3万亿韩元。 特别是在生活家电事业方面，预计销售额将达到世界最高。负责LG电子家电事业的H&A事业本部去年1~9月的累计销售额比竞争公司美国惠而浦多出2.3万亿韩元左右。去年第四季度（10~12月）惠而浦因供应网受损和半导体不足导致销售出现差池，因此推测LG可能战胜了惠而浦。

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