忍耐. January. 07, 2022 07:35. . 娄师德在女皇帝武则天执政时期曾两次担任宰相，是人品和才能都十分出众的人物。历史把他记录为忍耐和宽容的化身。到底是什么原因呢？作为宰相的他嘱咐即将赴任刺史的弟弟。娄师德告诫弟弟尽量不要跟人吵架。弟弟回答说。就算有人往我脸上吐口水，我也就默默擦了不声张。哥哥说。不能这么干。如果别人往你脸上吐口水，那是因为对方憎恨你。你要是擦掉口水，就等于违背他人的意思，反而惹恼了他。唾液一会就干了，没必要擦掉。“唾面自干（即使别人往自己脸上吐口水，不擦掉也会自动变干）”的成语源自这个故事。这句话比喻了强烈的忍耐心。 王十朋是南宋朝廷被金朝逼到长江以南后，为了恢复中原高喊“誓死抗战”的气节高尚的人物。他内心一直推崇娄师德在与外族的战争中立下赫赫战功的事实。只是对世世代代得到认可的那种特别的忍耐心，不由得你不信。对于为了避免争吵而违背自己意愿的对手，宽容是不容易的。何况，还往自己脸上吐口水。但是，在经历事情结束后，内心平静下来之后，诗人才告白。好像可以理解“娄师德，他宽广的胸怀”。以名字为诗题，足以可见诗人对其极大的忍耐心的尊敬。成均馆大学名誉教授 《娄师德》原文：忤意由来勿校难，谁能唾面自令乾。直须事过心平后，方服娄公度量宽。

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