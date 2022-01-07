美国暗示提前上调利率，甚至实施量化紧缩……世界金融市场动荡. January. 07, 2022 07:36. by 纽约=常驻记者柳在东、李尚焕记者 jarrett@donga.com,payback@donga.com. 美国联邦储备委员会表示，为了应对通货膨胀的忧虑，将采取比之前所知更具攻击性的紧缩政策。美联储不仅提前上调利率的时间和速度，还研究了直接回收市场资金的“量化紧缩”方案，预计将对世界金融市场和经济造成相当大的冲击。 美联储当地时间5日公开的去年12月14日、15日联邦公开市场委员会定期会议的议事录中表示：“考虑到通货膨胀和劳动市场情况，比预想的更早或更快地提高利率是正确的举措。”美联储还说：“大部分与会者同意，在第一次上调利率后的某个时刻开始缩小资产负债表比较合适。”也就是说，美联储将把通过量化宽松购入的债券卖给市场，推进进一步勒紧资金来源的方案。目前美联储拥有的资产达8.8万亿美元。美国《华尔街日报》预测，美联储将于3月份上调利率。 由于担心紧缩，纽约股市暴跌，美国国债利率也有所上升。5日，道琼斯指数和标准普尔500指数分别比前一日下跌1.07%和1.94%。特别是对利率上调敏感的技术股为中心的纳斯达克指数下跌了3.34%。 6日，包括韩国在内的亚洲主要国家股市也下跌，亚洲货币对美元汇率也下跌。当天，韩国KOSPI比前一日下跌1.13%（33.44点），以2920.53点收盘。韩元对美元的汇率下跌4.1韩元（韩元贬值），以1201.0韩元收盘。韩元兑美元的汇率以收盘价为准超过1200韩元是自2020年7月24日以后1年零6个月以来的第一次。

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