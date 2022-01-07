哈萨克斯坦示威者占领机场，韩亚航空乘客被困. January. 07, 2022 07:38. by 金敏记者、卞钟国记者 kimmin@donga.com,bjk@donga.com. 哈萨克斯坦抗议物价上涨等经济困难的大规模示威者占领阿拉木图机场后，当地时间5日抵达当地机场的70多名韩亚航空乘客和乘务人员被困在机场大楼内。当晚8时左右抵达阿拉木图机场的乘客和乘务人员共有77人，其中韩国乘客29人，乘务员8人。韩国乘客和乘务员在机场内的等候场所熬夜后，于6日前往当地酒店。 据路透社等媒体报道，示威者5日晚8时左右占领了阿拉木图机场。因此，所有出境航班被取消，机场运营中断，同一时间抵达当地的韩亚航空乘客无法办理入境手续，只能停留在机场。第二天6日上午，示威者散去，在各国领事馆和航空公司相关人士的带领下，他们前往了机场外酒店等。韩亚航空表示：“根据当地机场和加油情况，正在讨论乘客回国措施等。” 据哈萨克斯坦国营媒体等报道，当局出动特种部队弹压机场内的示威者，在此过程中有2名军人死亡。 目前有940多名韩国人滞留在哈萨克斯坦，最大的城市阿拉木图居住着640多名韩国人。哈萨克斯坦政府宣布阿拉木图从5日到19日进入为期两周的紧急状态。在此期间，从晚上11点到上午7点禁止通行，市内出入也将受到限制。 韩国驻阿拉木图总领事馆嘱咐：“不要访问有可能发生示威的地区。”外交部相关人士表示：“在阿拉木图机场的所有韩国国民已全部前往酒店或住宅，到目前为止，还没有接到韩国国民的损失情况。”

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