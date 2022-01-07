朝鲜发射高超音速导弹，韩国政府对此不表明态度. January. 07, 2022 07:38. by 申镇宇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、weapon@donga.com. 在朝鲜表示“成功试射了高超音速导弹”后，韩国政府6日没有发表任何立场。有人指出，任期末寻求改善南北关系的文在寅政府是不是因为看朝鲜的脸色而再次以过低的姿态应对。 韩国外交部当天就有关此次朝鲜发射导弹问题韩美如何应对等问题表示：“没有具体消息可以共享。”继朝鲜发射导弹的前一天之后，韩国政府当天也没有使用“挑衅”一词，也没有进行批评或表示遗憾。朝鲜此次发射弹道导弹，明显违反了联合国安理会决议。 统一部负责官员当天也只是表示，“没有把朝鲜的发射意图定性为某一个方向”。这意味着，朝鲜的此次挑衅不是出于对外目的，而是出于加强自身国防力的计划。据悉，韩国政府内部甚至认为，朝鲜此次没有越过“红线”，因此反而有进行对话的意志。 对于此次导弹挑衅，也有人担心韩美之间的反应存在差异。美国国务院当地时间5日在朝鲜宣布后，就《东亚日报》的提问表示：“朝鲜持续发射弹道导弹，使地区及国际社会不稳定。我们对此表示谴责。”据悉，美国国务卿安东尼·布林肯在与日本外相林芳正通电话时一致表示，“谴责朝鲜发射弹道导弹”。相反，据悉，布林肯没有与韩国外交部长郑义溶通话的计划。对此，有分析认为，这表明韩美关系的现状。 国民力量党当天发表评论批评称：“文（在寅）总统陷入了终战宣言的老调，即使遭受屈辱，也紧抓着朝鲜的裤腿。”

한국어