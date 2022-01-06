朝鲜新年开始挑衅之日，文在寅只会无奈地念“和平”咒语. January. 06, 2022 07:55. . 朝鲜昨天上午向东海发射了一枚疑似弹道导弹的发射体。这是新年以来的首次导弹挑衅，也是自去年10月发射新型潜射弹道导弹后时隔78天再次挑衅。韩国政府召开国家安全保障会议常任委员会，表示“担忧”，并再次确认了重启对话的重要性。文在寅总统出席南北铁路东海线江陵至猪津区间开工仪式时强调：“为了克服这种（紧张）状况，也不能放松对话的弦。” 分析认为，朝鲜的导弹挑衅是旨在对外展示存在感的低强度武力示威。美国把外交力量集中在与中国和俄罗斯的矛盾上，把朝鲜核问题放在靠后的情况下，朝鲜此举是为了吸引人们的关注，不想成为被遗忘的存在。特别是在3月韩国总统大选和韩美联合军事演习前夕，朝鲜按照去年底劳动党全体会议阐明的“加强国家防卫力量”计划，在壮大核、导弹能力的同时，施压韩美让步。 此前，尽管韩美多次发出对话邀请，朝鲜予以拒绝，并要求韩美先行放弃敌对政策。虽然朝鲜认为时间站在自己一边，但随着时间的推移，真正焦虑的是朝鲜。出于对新冠疫情的恐惧，朝鲜严密封锁国境，实现了历届体制下没有实现过的彻底闭锁，处于孤立的状态。对外挑衅会招致更大的外部压力，粮食危机等内部压力也只会更大。 对于这样的朝鲜，韩国政府像往常一样急于安抚。韩国政府昨天也没有将朝鲜发射导弹定性为“挑衅”，也没有作出警告或表示遗憾。文在寅总统只是重复了“南北之间信任积累的时候，有一天和平会突然来到我们身边”的无奈咒语。但是，越是这样，朝鲜就越会陷入挑衅奏效的误判。单方面的安抚不是管理局势，只会更加刺激挑衅冲动。

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