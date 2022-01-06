丛林生存. January. 06, 2022 07:55. . 这是亨利•卢梭画的丛林风景画。暴风雨肆虐的日子里，也许是因为闪电的缘故，老虎为了扑向猎物，放低身体重心向前狂奔。睁大滚圆眼睛的猛兽露出凶狠的牙齿在追赶什么呢？ 曾是巴黎市海关人员的卢梭出于兴趣画画，49岁退休后成为专职画家。在“周日画家”的嘲弄下，他坚持参加“独立”展，培养了自己的梦想。因为没学过画，所以表现不熟练，但创造了不属于任何流派的自己独有的技法。这幅画是20多幅让他名声大噪的丛林系列作品中的第一幅。 该画展示时，虽然有人批评画像孩子画一样幼稚，但对异国风情的主题和独特的画面构成赞不绝口。画中的背景是墨西哥的丛林。卢梭主张自己在服兵役时曾经历过墨西哥丛林，但事实上他从未离开过法国。详细描述的热带植物是他在巴黎植物园里看到的。老虎是参照巴黎万国博览会时展示的标本动物画的。这不是实际的风景，而是想象画。 《吓到了吧！》这个题目也刺激了人们的想象力。评论家们解释说，这是老虎惊动猎物的场面，但并没有描绘老虎追逐的猎物。卢梭曾提到这幅画是“追赶探险家的老虎”。那么，也许画面后面站着拿着枪的探险家。 在丛林里，人和老虎相遇，谁会更害怕呢？让老虎感到害怕的存在也许不是更凶猛的猛兽，而是人类。但无论是武器，还是力量，智慧，只有比对手更出色，才能在丛林中生存下来。毫无准备地去丛林的探险家肯定会成为老虎的猎物。从未学过美术的卢梭之所以能在激烈的美术界丛林中生存下来，也是因为具有想象力和独创性的强大武器。美术评论家

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