韩国政府不服法院停止防疫通行证效力的决定，提出抗诉……“为恢复日常生活必不可少”. January. 06, 2022 07:56. by 赵建熙记者、李智云记者 becom@donga.com,easy@donga.com. 韩国政府不服法院的停止“学院防疫通行证”效力的判决，提出了抗诉。其理由是，为了在新冠疫情下恢复日常生活，必须有防疫通行证不过，政府目前正在讨论对防疫通行证部分对象等进行修改、考虑到未接种疫苗者的基本权利受到侵害的争议而扩大接种例外范围的方案。 保健福利部5日表示，将对前一天首尔行政法院关于将补习班、读书室、学习咖啡屋排除在防疫通行证义务适用设施之外的处理意见提出抗诉。中央事故处理本部社会战略班长孙永来当天表示：“如果解除防疫通行证，只能以限制聚会或营业来应对新冠流行的增加，这会给民生经济带来伤害”，“为了恢复日常生活，需要扩大防疫通行证，我们将一边向法院说明一边提起诉讼。” 如果法院驳回保健部的抗诉，直到对防疫通行证全盘的本案诉讼一审判决出来为止，几个月来未接种疫苗的人也可以上补习班。防疫当局正在研究如果抗诉被驳回，在使用补习班时，实行间隔就座等控制密集度措施的方案。 政府正在研究对想接种却因医学原因不能接种的未接种者免除防疫通行证的方案。目前，疫苗第一次接种后，只有在发生过敏性休克、心肌炎及心包炎、血栓症的情况下，才能免除第二剂和第三剂的接种。即，将扩大异常反应的豁免范围。行政安全部部长全海澈表示：“在防疫通行证适用过程中，将均衡运用，最大限度地减少国民的不便。” 此外，政府表示，今年已确保了1.5044亿支新冠疫苗，其中包括去年没有入境的7044万剂次。

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