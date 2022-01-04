韩国政府：“印尼禁止出口煤炭，对国内影响有限”. January. 04, 2022 07:51. by 具特敎 kootg@donga.com. 对于印度尼西亚决定本月内实施的煤炭出口禁令，韩国政府表示：“对国内产业界和电力供应的影响有限。” 产业通商资源部3日召开“能源•资源供需管理特别工作组（TF）紧急会议”，检查印度尼西亚煤炭出口禁令带来的国内能源•电力供需动向，并做出了上述表示。 印度尼西亚政府去年12月末因本国发电用煤炭库存不足，果断采取了本月1日至31日一个月禁止出口烟煤的措施。截止到本月5日，将把所有煤炭供应到本国发电站后，确认煤炭库存，讨论是否恢复出口。韩国去年煤炭年均进口比重依次为澳大利亚（49%）、印度尼西亚（20%）、俄罗斯（11%）。 政府认为，本月进口预定量中的一部分可能会延迟到达，但对国内整体能源供求的影响很小。1月入库量的55%已经装船和出港。政府解释说，国内发电公司事先储备的煤炭库存充足，而且从澳大利亚等其他国家正常进口煤炭。 有烟煤是在火力发电站、钢铁厂等工业场所主要使用的矿物。部分平民用于取暖的煤炭是无烟煤，主要使用澳大利亚产、俄罗斯产、国产等。 专家们认为，如果今年煤炭出口国加强这种动向，从长期来看，将对电力、钢铁等产业产生影响。仁荷大学能源资源工学系教授姜天求（音）指出：“今年上半年（1月至6月）出口限制措施可能会持续下去，因此有必要进行彻底的应对。”

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