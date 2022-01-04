“铁栅栏投奔朝鲜者”曾在两年前用相同的手法“铁栅栏投奔韩国”. January. 04, 2022 07:53. by 尹相虎 军事记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 1日在江原道高城地区越过最前方铁栅栏越境前往朝鲜的男子，被确认为2020年11月初从同一地区越境归顺的“脱北者”A某。很多人批评说，同一人在1年多后，以同样的手法悠闲地穿梭于同一地区内的军事分界线，暴露出最前方警戒态势松懈、警方等相关机关的“脱北者”管理也有很大的漏洞。 韩国军方相关人士在3日的新闻发布会上表示：“1日中午左右，民统线地区内的监控录相拍摄到的投奔朝鲜者的衣着长相与2020年11月投奔韩国时30岁出头的A某几乎相同”，“据我所知，到目前为止，没有涉及朝鲜的可疑之处。”据悉，A某自去年12月30日以后就失去了联系。2020年11月初，他越过22师下属的最前方警戒部队3米高的铁栅栏，在逃到韩国的14个小时后被韩国军人发现。当时他体重50多公斤，体格矮小，投诚后接受联合调查时陈述说曾做过器械体操。 据悉，A某越线前往朝鲜后，韩国军方曾两次通过西海军通信线路向朝鲜发送了旨在保护韩国国民的对朝通知，朝鲜作了大概意思为“收到了”的答复。军方表示，此后，朝方尚未就确保A某人身安全等问题做出具体答复。

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