新年第一天东部战线出现“窟窿”……一人越过铁栅栏前往朝鲜. January. 03, 2022 07:51. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，一名疑似韩国国民1日越过江原道东部战线最前方铁栅栏前往朝鲜。他在翻越铁栅栏时被军队科学化警戒系统捕捉到，但相关部队在约3个小时的时间里未能准确掌握，初期应对措施也宣告失败。有批评指出，在前方部队警戒至去年2月持续失败后，军方宣称要加强应对态势，但在此次“赴朝”事件面前再次变得黯然失色。 据韩国军方2日透露，1日晚9时20分左右，江原22师在非军事区内的监视哨所左侧补给线一带，用热监视设备捕捉到了身份不明的A某。22师在采取后续措施的过程中，确认了下午6时40分左右A某越过最前方警戒部队铁栅栏的场面被监控电视拍到的事实。在A某越过铁栅栏后的3个小时左右时间里，军方不了解警戒被突破的情况，也未能阻止其“赴朝”。A某在晚上10时40分左右越过了距离朝方数百米的军事分界线。A某的生死尚未得到确认。2020年9月，一名40多岁的韩国公务员在西部海域最北端的小延坪岛附近海域失踪，在朝方海域中被朝鲜军人开枪打死。当时朝鲜称这是根据《国家紧急防疫规定》采取的行动。 韩国军方2日上午通过西海军通信线向朝鲜发送了旨在保护韩国国民的对朝通知。联合参谋本部相关人士表示：“相关地区一带没有朝鲜军队的特别动向。”

한국어